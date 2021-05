Icardi alla Juventus, l’argentino allo scoperto sui social

Mauro Icardi esce allo scoperto sui social network e bolla come fake news le notizie di suoi possibili trasferimenti in altri club. Juventus inclusa.

Negli intrecci legati all’attacco e alla posizione di Cristiano Ronaldo, c’è chi sussurra tra Torino e Manchester l’ipotesi di uno scambio con Pogba. Ma se si parla di Psg, aspettando la decisione di Mbappé che può lanciare o bloccare l’assalto a CR7, le cose cambiano. Arrivano infatti le parole di Mauro Icardi a togliere se stesso dal mercato. A riportarle è il Corriere dello Sport che ha dedicato un approfondimento alla questione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo per Pogba | La bomba dalla Spagna

Icardi: «Fake news, io voglio restare a Parigi»

«Io e la mia famiglia siamo felici a Parigi e mi restano ancora molti anni di contratto. Sono orgoglioso dell’interesse di altre squadre ma il mio presente e il mio futuro sono a Parigi». Si tratta di un post fatto dal centravanti argentino su Instagram in cui fa il punto della situazione. Ha preso cinque notizie di calciomercato, tra cui quella di un suo imminente arrivo alla Juventus, e le ha bollate come fake. Insomma, fosse per Icardi non si muoverebbe dalla Torre Eiffel. Il problema è che forse il club lo considera valida pedina di scambio.