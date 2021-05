Calciomercato Juventus, Ronaldo per Pogba | La bomba dalla Spagna

Calciomercato Juventus, arriva Pogba? Dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione: via un top player per arrivare al “Polpo”

Pogba Juventus calciomercato Ronaldo / La sessione di calciomercato non è ancora cominciata, e già rumours ed indiscrezioni si rincorrono all’impazzata. A catalizzare l’attenzione mediatica, oltre al tam tam relativo agli allenatori, è sicuramente Mino Raiola, i cui assistiti sono al centro di numerose trattative.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, svolta Donnarumma | C’è un solo nodo

Tra questi c’è sicuramente quel Paul Pogba che in tanti a Torino vorrebbero riabbracciare. A cominciare da quel Massimiliano Allegri con il quale il francese ha da sempre instaurato un grandissimo feeling. Ma, come si sa, mettere le mani sul francese non è impresa facile. Vuoi per l’ingaggio del “Polpo”, che si attesta grossomodo sui 16 milioni di euro, vuoi perché lo United, benché il contratto della mezzala scada il prossimo anno, non ha nessuna intenzione di accettare cifre al ribasso. continuando a chiedere almeno 60 milioni di euro.