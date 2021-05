Allegri, clamoroso ritorno la Juve. C’è uno scambio al contrario?

Allegri, qualora saltasse l’operazione Locatelli, ha dato l’ok a far ritornare in Italia Pjanic dal Barcellona. In quel caso Arthur tornerebbe al Camp Nou.

Massimiliano Allegri ha fissato dei paletti. La Gazzetta dello Sport li ha spiegati nel dettaglio, evidenziando come nel caso non si riesca a raggiungere Manuel Locatelli del Sassuolo c’è un piano-B. Max ritiene che il settore che ha bisogno di un maggiore restyling è sicuramente il centro-campo. In passato ha giocato con tre uomini (un play davanti alla difesa e due mezzali) o con un reparto “a due” dietro a tre trequartisti. Farà lo stesso nella nuova avventura in bianconero. Forse nuovamente con Miralem Pjanic.

LEGGI ANCHE >>> Locatelli, cosa ha detto Allegri alla Juventus. C’è il retroscena

Pjanic alla Juventus, clamoroso ritorno?