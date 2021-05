Buffon, il dolore infinito e quel sassolino dalla scarpa

«La finale di Cardiff il momento più brutto, ma non perché abbiamo perso ma perché ci siamo disgregati – spiega -. Ci siamo sciolti come squadra nel secondo tempo. E quello mi è dispiaciuto. Col Real Madrid avremmo potuto perdere, ma 4-1 no, dando la sensazione di essere degli scappati di casa. E mi ha fatto veramente male l’eliminazione dopo il 3-1 a Madrid, fin lì era stata la serata più bella della mia vita in bianconero. Ero orgoglioso di giocare in una squadra simile». Poi chiude levandosi un sassolino dalla scarpa. «Dicevano che a Barcellona ho giocato io perché amico di Pirlo. Mi hanno ferito quelle parole, non pensavo di meritarle». Con Buffon in campo, giusto ricordarlo, la Juventus non ha mai merso nella stagione 2020-2021.