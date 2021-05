Calciomercato Juventus, contromossa per De Paul | “Ormai è molto vicino”

De Paul alla Juventus, calciomercato: il futuro dell’argentino è ormai diventato un rebus. Il Milan sulle sue tracce: le ultime

Calciomercato Juventus De Paul / Il futuro di Rodrigo De Paul ormai è un rebus. L’argentino, finito nel mirino dei top club italiani e stranieri, sta catalizzando l’attenzione mediatica in modo pervasivo. La sua avventura con l’Udinese sembra ormai essere giunta ai titoli di coda, anche se i bianconeri non intendono fare sconti per il proprio gioiello, che partirà solo se dovesse essere messa sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, accordo UFFICIALE | Accordo per 2,5 milioni

Al momento nessun club si è spinto a tanto: l’Atletico non è andato oltre i 20 milioni di euro più una contropartita tecnica, ma nelle ultime ore c’è da segnalare la forte irruzione del Milan, che sarebbe entrato nell’ordine di idee di piazzare l’affondo decisivo per “Don Rodrigo“, alla luce dei noti problemi contrattuali legati a Calhanoglu, per il quale non è ancora riusciti a trovare l’accordo.