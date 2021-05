Calciomercato Juventus, colpo in difesa low cost | Imminente l’annuncio

Calciomercato Juventus, a un passo la chiusura dell’affare relativo al difensore: ecco le ultime sulle mosse dei bianconeri

Secondo @pedromsepulveda la #Juventus ha chiuso per l’arrivo del difensore sudcoreano Kim Min-Jae, in scadenza di contratto con il #BeijingGuoan . Aspettiamo conferme #calciomercato https://t.co/YHxeQkmUe8

Calciomercato Juventus / Colpo in difesa per la Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i bianconeri sarebbero a un passo dall’accordo con Kim Min Jae: il 24 enne sudcoreano, un parametro zero, dovrebbe sottoscrivere nei prossimi giorni il nuovo contratto con i bianconeri che, a quel punto, potrebbero decidere di “parcheggiarlo” al Sassuolo per un anno.

Su Kim era forte l’interesse anche di alcuni club di Premier League: l’anno scorso Mourinho, negli anni di militanza al Tottenham, aveva cercato in tutti i modi di prelevarlo, ma il Bejing Gouan disse non ad un’offerta di quasi 13 milioni di euro. A nulla sono valse le proposte di un rinnovo contrattuale messe sul piatto negli ultimi mesi: ora per Kim potrebbe aprirsi un altro orizzonte. La Juve lo aspetta, ci potrebbero essere degli annunci ufficiali in tal senso già nel corso delle prossime ore: del resto, “abbassare il monte ingaggi e ringiovanire la rosa” non è solo un mantra, ma è diventato l’ “unica cosa che conta”.