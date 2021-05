Calciomercato Juventus, svolta Ronaldo | “Trattativa con la Roma”

Ronaldo alla Roma, addio Juventus? Calciomercato, l’indiscrezione rilanciata da Top Calcio è di quelle clamorose: l’annuncio

Juventus calciomercato Ronaldo / Dopo l’annuncio di Massimiliano Allegri, la Juventus sta pianificando le prossime mosse di mercato, in vista di una sessione estiva che dovrà riportare i bianconeri in cima alla classifica di Serie A. A tenere banco, è sicuramente il “caso” Ronaldo: il cinque volte pallone d’oro, apparso fuori forma e svogliato nell’ultima tranche di stagione, non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Vecchia Signora in scadenza nel 2022, e ci sono serie possibilità che venga ceduto.

Nelle scorse settimane si era fatta strada l’ipotesi di un clamoroso ritorno al Manchester United, o allo Sporting Lisbona: tuttavia, nelle ultime ore, è rimbalzata un’indiscrezione assolutamente clamorosa. Secondo quanto riportato da Top Calcio 24, sarebbe cominciata ufficialmente la trattativa tra la Roma e la Juventus per il trasferimento in giallorosso del fuoriclasse portoghese: al momento non si conoscono ancora le cifre di un ipotetico accordo, anche perché è ancora lontano dall’essere trovato.