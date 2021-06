Milik, l’uomo buono per ogni mercato. La Juve però ora fa sul serio

Milik, dopo 10 gol in 16 partite, è stato riscattato dal Marsiglia. La Juventus sa che costa 20 milioni e pensa a come poterlo prendere.

Il Corriere dello Sport parla chiaro: Milik è ancora in orbita Juventus e presto potrà partire l’assalto al polacco. Non solo Morata e Dybala, pertanto. Sul taccuino della Juve è sempre presente l’ex centravanti del Napoli, già candidato forte nelle recenti sessioni di mercato, ora al Marsiglia. Dopo 10 gol in 16 presenze, il club francese lo ha riscattato dai partenopei e ora servono almeno 20 milioni. E un altro attaccante è destinato ad arrivare a Torino. Logico pensare che sia lui il candidato principale a posizionarsi al centro dell’attacco bianconero.

Milik e la Juventus, rapporto particolare

La Juve ha deciso: uno dei punti fermo dell’attacco sarà ancora Morata, ma non basta mica. Allegri ha votato per la sua riconferma ed è un passo abbastanza naturale considerato che è stato lui a sgrezzare il diamante spagnolo nella sua prima avventura sulla panchina bianconera. Max ha scelto la via della continuità, trovandosi in linea con la volontà della società di puntare ancora forte sul bomber ritornato la scorsa estate dall’Atletico Madrid. Però ora si punta Milik e, dopo 3 sessioni di calciomercato può arrivare per davvero.