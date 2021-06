Bentancur resta, poi la Juventus cederà tutto il centrocampo

Massimiliano Allegri ha fatto le sue valutazioni sulla rosa che la Juventus dovrà mettergli a disposizione. Ok Bentancur, gli altri centrocampisti sono tutti possibili partenti.

La rivoluzione bianconera partirà dal centrocampo, dove Rabiot, Ramsey e Arthur potrebbero essere a rischio di cessioni. Poi toccherà a Cristiano Ronaldo che ha ricevuto una carezza da Carlo Ancelotti. Sarà sacrificato per fare cassa e per risparmiare i 31 milioni di euro del suo ingaggio oneroso. Qualche certezza? Sicuramente Dybala, Chiesa, Kulusevski e poi anche Rodrigo Bentancur che Max Allegri vede come interno di centrocampo.

Bentancur ok, poi tante partenze

Il portale serieanews.com spiega che Bentancur non si muoverà. Se Rabiot potrebbe essere oggetto di valutazione, per il gallese c’è già il foglio di via. E’ valutato circa 18-20 milioni di euro e con grandi estimatori in Premier League. Per quel che riguarda Arthur, invece, il centrocampista brasiliano sarebbe rientrato nei radar del PSG. Gli sceicchi potrebbero puntare l’indice sull’ex Barcellona, non è escluso che le due società possano ragionare su uno scambio di giocatori. L’unico certo della conferma sarà quindi l’argentino, pupillo di Allegri e pronto a far ritorno nella posizione di mezz’ala abbandonando definitivamente le chiavi della regia.