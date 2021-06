Calciomercato Juventus, cercasi erede di Cr7 | Occasione dalla Spagna

Ronaldo, addio alla Juventus già scritto. Calciomercato, caccia al sostituto: occasione interessante dalla Spagna, lo scenario

Calciomercato Juventus Ronaldo | Con Ronaldo al passo d’addio, in casa Juventus è già tempo di pensare a come rimpiazzare il fuoriclasse portoghese. Cosa non semplice, certa, ma sicuramente necessaria, per provare a fare quel salto di qualità in Europa che neanche l’arrivo del cinque volte pallone d’oro ha potuto garantire. A questo proposito, merita una riflessione importante l’indiscrezione che, circolata dalla Spagna, è stata ripresa dai principali media spagnoli.

Come ribadito da El Chiringuito, infatti, l’Atletico Madrid avrebbe messo ufficialmente in vendita Joao Felix: l’ex Benfica non è riuscito ad inserirsi al meglio negli schemi del Cholo Simeone, e sarebbe pronto l’addio. La cessione dell’attaccante non è però delle più semplici, dal momento che i Colchoneros versarono l’importo della clausola rescissoria, oltre 120 milioni di euro, per portarlo a Madrid. Quindi è logico supporre che non la base d’asta sia di almeno 100 milioni di euro. Ma quali club possono permetterselo? Come riportato da Tribal football.com, lo United e la Juventus osservano la situazione con molto interesse: la trattativa non è agevole, ma i due club sperano di potersi inserire nel clima di gelo venutosi a creare con tra il calciatore e il club.