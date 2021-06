Calciomercato Juventus, via con lo scambio | Futuro deciso

Calciomercato Juventus, vicina la cessione dell’esubero: l’addio del centrocampista è ormai deciso. Futuro in Premier

Calciomercato Juventus Ramsey / Una delle note dolenti di questa stagione in casa Juventus è stato sicuramente Aaron Ramsey. Il gallese, infatti, ha deluso nuovamente le aspettative, tra infortuni e condizioni fisica precaria: sebbene Pirlo confidasse in lui, l’ex Arsenal non è mai riuscito ad imporsi sugli stessi livelli mostrati con la maglia dell’Arsenal, e ora per lui l’ipotesi cessione è sempre più probabile.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, svolta Dybala | Ultim’ora sul rinnovo

Nei giorni scorsi si era paventata la possibilità di un approdo del gallese in Premier League, e più precisamente al Liverpool. Notizia che trova riscontro nelle indiscrezioni rilanciate dalla redazione di Stop and Goal, che riferisce dei contatti continui tra le parti. La Juventus valuta il centrocampista non meno di 20 milioni di euro, ma la sensazione è che possa accontentarsi anche di molto meno, ed accetterebbe di buon grado anche qualche contropartita tecnica. Gli eventuali soldi ricavati dalla cessione di Ramsey, sarebbero reinvestiti su Manuel Locatelli, sempre più nel mirino dei bianconeri.