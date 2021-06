Allegri oggi è il grande giorno. Cosa succede in casa Juventus

Massimiliano Allegri inizierà oggi il suo primo giorno di lavoro da allenatore della Juventus. Previsto un incontro di mercato con Agnelli e Cherubini.

Ci siamo, parte ufficialmente il secondo tempo di Massimiliano Allegri alla Juventus. Oggi si presenterà di nuovo ai cancelli del quartier generale della Continassa. C’è da giurarci, il clima sarà completamente diverso da quello della prima volta in assoluto, datata luglio 2014. All’epoca Max venne accolto da nemico dopo il burrascoso addio di Conte. Ma sarà differente anche rispetto a due anni fa quando, dopo aver conquistato ben 11 titoli, si concluse il quinquennio d’oro con la separazione.

Si terrà nel pomeriggio il summit con Agnelli, Nedved e Cherubini per definire le strategie. il primo interrogativo chiave sarà se proseguire il rapporto con Ronaldo. La partenza di CR7 determinerà gli arrivi dato che sul tavolo c’è anche il recupero di Dybala. Dal canto suo Allegri è stato chiaro: preferisce la Joya. Ma sa che Ronaldo è un’azienda e non si vende, al massimo va via da solo se trova squadra. Il Corriere dello Sport evidenzia un aspetto. Max viene identificato come il salvatore della patria che dovrà riportare la Juve a fare ciò cui è abituata. Vincere.