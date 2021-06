Calciomercato Juventus, la strategia per il nuovo attacco è compiuta. Ora passerà tutto dalla scelta di Ronaldo.

Calciomercato Juventus, Ronaldo sarà cruciale per l’attacco che verrà. Tutto passerà, quindi, delle volontà del portoghese. CR7 è ancora in dubbio sulla permanenza o meno in maglia bianconera: bisognerà fare i conti innanzitutto con la dirigenza che in caso di cessione del fenomeno portoghese risparmierebbe i 30 milioni del contratto più l’eventuale buona uscita. In alternativa a CR7 ci sono già dei nomi molto caldi nell’ambiente, entrambi proveniente dallo stesso campionato e direttamente dalla stessa squadra.

Calciomercato Juventus, come cambia l’attacco: c’è una novità

Con l’addio di CR7 sarebbe quindi certificata la permanenza di Dybala. La Joya potrebbe nuovamente diventare il fulcro della Juventus di Allegri e proprio per essere più competitiva possibile laddove servirà. I nomi sono già certificati: si potrebbe creare il binomio tutto argentino, come già successe in passato con Higuain, andando a puntare tutto su Icardi. L’argentino è un giocatore che vuole ritrovare il riscatto nel campionato che l’ha consacrato a livello professionistico e un ritorno in maglia bianconera verrebbe ben accolto. Ma sempre a proposito di grandi ritorni, anche un ex bianconero potrebbe ritornare in Serie A in caso di addio di Cristiano Ronaldo.