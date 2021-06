Calciomercato Juventus, il mister ha svoltato la situazione: si andrà verso il rinnovo con l’attaccante che diventa cruciale per il progetto.

Calciomercato Juventus, l’arrivo di Allegri ha significato già molto nell’ambiente bianconero. Innanzitutto con la conquista Champions è cresciuta la volontà di fare bene fin da subito, ma stando comunque alle ultime indiscrezioni c’è già un piano decisamente completo su quella che sarà la squadra della prossima stagione. Allegri dovrà ripartire da alcune certezze: oltre i giovani ci vorranno quei giocatori in grado di fare la differenza, uno di questo è, senza ombra di dubbio, Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, la svolta per il rinnovo: ci pensa il mister

La Joya sarebbe cruciale per il progetto di Allegri. Il mister toscano avrebbe già fatto presa di posizione in società dichiarando la sua volontà di ripartire dall’argentino. Si andrebbe, dunque, verso il rinnovo del contratto in maglia bianconera che garantirebbe a Dybala non solo di diventare uno dei veterani, attualmente, in rosa ma anche di andare, sempre di più, verso la conquista della fascia da capitano. Uno stravolgimento che farebbe felici anche i tanti tifosi bianconeri, che nonostante alcuni e alti e bassi stagionali, credono ancora ciecamente nel proprio numero 10.