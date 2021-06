Dybala è ancora un top. E il ct dell’Argentina Scaloni parla chiaro

Paulo Dybala riceve parole d’elogio da parte del ct Scaloni. «Ha avuto una stagione difficile, gli infortuni lo hanno frenato. Lo adoro, tornerà al top. Abbiamo bisogno di gente pronta però».

Nella notte tra oggi e domani l’Argentina sfida il Cile, il 9 giocherà in Colombia e il 13 inizierà la sua Copa America. Paulo Dybala non è stato convocato e guaderà da lontano i suoi compagni di nazionale cercare di vincere il titolo. «”Non c’è uno più dispiaciuto di me, Paulo è un giocatore che adoro – spiega il ct Lionel Scaloni alla Gazzetta dello Sport -. Però abbiamo bisogno di gente pronta, in piena forma. Ha avuto una stagione difficile, gli infortuni gli hanno impedito di giocare con continuità. È tornato troppo tardi, tra l’altro in un momento complicato per la Juve. Se avessimo avuto 26 giocatori l’avrei portato».

Scaloni e le parole su Dybala