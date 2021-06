Juventus, due problemi all’orizzonte. Tifosi preoccupati

Quello delle seconde linee è un tema molto caldo, perché spesso la Juventus nell’ultima stagione si è trovata a fare i conti con l’emergenza. Gli infortuni e il Covid-19 hanno costretto Andrea Pirlo ad adattare alcuni giocatori in altri ruoli. Sulla fascia sinistra, per esempio, servirà una buona alternativa ad Alex Sandro. A questo proposito prima di scandagliare il mercato andrà valutato il futuro di Luca Pellegrini, che rientrerà dal prestito al Genoa dopo una stagione non esaltante. Tornerà per restare o per andare a giocare altrove. Discorso simile andrà fatto per Niccolò Rovella, centrocampista acquistato a gennaio dai rossoblù ma lasciato in prestito. Più preoccupanti, per i tifosi, le posizioni di Rugani e De Sciglio.