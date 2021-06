Demiral parte, ma la Juventus ha già trovato il suo sostituto

Demiral è l’indiziato principale a lasciare la Juventus. Massimiliano Allegri ha però indicato il serbo Milenkovic come profilo adatto a sostituirlo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, è emerso un nome a sorpresa durante il primo meeting tra Max Allegri e la dirigenza della Juventus. Una potenziale novità per la difesa che porta il nome di Nikola Milenkovic. Sarebbe infatti il primo nome per la difesa sul taccuino di Max. Giovane, poco costoso perché in scadenza con la Fiorentina e già pronto per la Serie A. Per il nuovo allenatore sarebbe l’ideale per completare un reparto che non necessita di grandi correzioni. La retroguardia, infatti, ha già tre mostri sacri come Chiellini, Bonucci e De Ligt. Potrebbe partire, tuttavia, Demiral.

Demiral verso l’addio

Senza cessioni, la Juventus avrà il budget per un solo grande acquisto e quei soldi verranno spesi per portare a Torino un centrocampista. Ecco perché privarsi di Demiral e incassare circa 40 milioni potrebbe servire a ringalluzzire il mercato degli attaccanti. Attenzione, potrebbe servire anche per effettuare degli scambi, dove un elemento valutato così tanto rappresenterebbe oggi un elemento di spessore. Ad ogni modo Milenkovic va appuntato sul taccuino in attesa di novità.