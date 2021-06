Calciomercato Juventus, il profilo del nuovo attaccante se parte CR7

Calciomercato Juventus, c’è il profilo del nuovo attaccante in caso di partenza di CR7. Ecco l’obiettivo bianconero per la prossima stagione

Molto, se non tutto, ruota attorno alla permanenza o meno in bianconero di Cristiano Ronaldo. Il portoghese non ha sciolto ancora le riserve. E intanto il suo procuratore, Mendes, sta cercando di capire quali potrebbero essere le destinazioni del suo assistito: dal Real Madrid (tornata di moda dopo l’arrivo di Ancelotti), al Psg (solamente se parte Mbappé), al Manchester United, ma in questo caso, il portoghese, dovrebbe abbassarsi l’ingaggio.

Questa mattina, il Corriere dello Sport, ha spiegato che Allegri vorrebbe Dzeko. Il centravanti bosniaco è in uscita dalla Roma – che non gli vuole dare per l’ultimo anno 7,5 milioni di euro d’ingaggio – e potrebbe addirittura farlo partire gratis. Ma non sarà comunque facile riuscire a liberarsene. La Juve, comunque, sarebbe alla finestra. Anche se, nel caso di partenza di Ronaldo, avrebbe altre priorità.

