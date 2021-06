Calciomercato Juventus, avanti tutta per il “Pogba polacco” | C’è la strategia

Calciomercato Juventus, fari puntati sul calciatore polacco: sfida al Barcellona per quello che è definito il nuovo Pogba

Calciomercato Juventus Kozlowski | In una sessione di mercato che si presenterà per certi aspetti originale ed avulsa rispetto alle altre, la Juventus non vuole farsi trovare impreparata, ed è caccia di occasioni ghiotte da non lasciarsi scappare. Alla luce delle note vicissitudini economiche, per le quali bisognerà inevitabilmente ponderare la voce bilancio, gli scout bianconeri sono già all’opera, con l’intento di scovare talenti in giro per il mondo.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, Allegri sceglie il bomber: ideale per Cr7 e Dybala

E come non definire predestinato Kacper Kozlowski, giovane centrocampista del Pogon Szczein, squadra nella quale milita già da due anni. Convocato dal ct della nazionale polacca all’Europeo a dispetto della giovane età ( ha soli 17 anni), è paragonato in patria a Paul Pogba, non tanto per le sue abilità in fase realizzativa ( quest’anno ha siglato soltanto 3 goals nelle competizioni che lo hanno visto protagonista), ma per lo strapotere fisico e per la grande personalità.