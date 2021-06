Calciomercato Juventus, rimangono tre le opzioni per Ronaldo

Sarà una delle chiavi per capire quale sarà il calciomercato della Juventus in vista del prossimo campionato di serie A.

Stiamo parlando ovviamente del futuro di Cristiano Ronaldo, che non pare affatto definito nonostante il portoghese abbia in essere un contratto con la Juventus fino a giugno 2022. Il cambio in panchina voluto dalla dirigenza potrebbe agevolare la sua partenza? Difficile dirlo, ma di sicuro non si può escludere a priori che nelle prossime settimane il calciatore possa prendere in considerazione l’idea di continuare altrove la sua carriera. Anche se sembrano davvero pochi i club che possono permettersi il suo ingaggio.

