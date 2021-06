By

Calciomercato Juventus, i bianconeri sarebbero pronti a farsi sotto per il difensore del Barcellona: 20 milioni l’offerta.

Calciomercato Juventus, i bianconeri sarebbero pronti ad avanzare la prima offerta per uno dei profili più interessanti in circolazione. Si parla infatti di un interesse concreto nei confronti di Sergino Dest. Ex Ajax e amico di De Ligt. Ancora giovanissimo, classe 2000, con doppia cittadinanza americana e olandese, Dest è un giocatore capace di fare la differenza sia a livello difensivo che offensivo.

Calciomercato Juventus, i bianconeri fanno sul serio: 20 milioni sul piatto

L’ex Ajax è un giocatore che potrebbe fare comodo ai bianconeri. Terzino destro offensivo, Dest è stato capace di farsi già desiderare dal Barcellona che però non ha saputo soddisfarlo appieno come aspettative. Pertanto il difensore potrebbe lasciare la Spagna e la Juventus, così come l’Italia, sarebbero una destinazione più che gradita.