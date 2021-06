Belotti alla Juventus, Cairo risponde alla voce di mercato

Urbano Cairo, presidente del Torino, risponde piccato alle voci di mercato che vorrebbero la Juventus interessata al suo capitano Andrea Belotti.

Tuttosport stamattina c’ha aperto il giornale. Tra i profili finiti nel mirino del club bianconero c’è anche quello del capitano del Torino Andrea Belotti. Il contratto del Gallo scade nel 2022 e ingolosisce anche e soprattutto la Roma di José Mourinho. Diversi i profili sondati dal nuovo responsabile dell’area tecnica Cherubini e da Massimiliano Allegri. Il tutto nella prospettiva di una partenza di Cristiano Ronaldo.

Belotti-Juventus, la risposta di Cairo

Ad oggi, il patron granata Urbano Cairo resta convinto di poter convincere il suo attaccante a sposare nuovamente il progetto. Vuole spingerlo a fargli firmare il rinnovo e comunque chiede non meno di 25-30 milioni di euro per lasciarlo libero di accasarsi altrove. Ovunque, ma non alla Juventus, come ci ha tenuto a precisare dalle pagine del quotidiano attento alle vicende bianconere. «La Juve su Belotti? Mi sembra una cosa lunare, anche solo la prospettiva. Non ho avuto alcun approccio con loro e, anche qualora me lo chiedessero, mai nella vita! Alla Juve? Non scherziamo». Insomma, questa trattativa non vedrà mai la luce.