Calciomercato Juventus, il Psg punta il centrocampista bianconero

Non solo acquisti ovviamente in vista per quanto riguarda il calciomercato della Juventus, ma anche possibili cessioni all’orizzonte.

Nelle prossime settimane sarà delineato l’organico da mettere a disposizione del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, chiamato a dare una nuova scossa alla Juventus e a riportarla al primo posto della classifica di serie A. Arriveranno rinforzi in tutti i reparti del campo e anche la linea mediana potrebbe essere rivoluzionata. Non si escludono infatti in questo reparto delle cessioni eccellenti, come quelle di Rabiot e Ramsey. Ma potrebbe anche esserci una partenza a sorpresa, ovvero quella di Arthur.

