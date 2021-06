Calciomercato Juventus, cercasi bomber: le opzioni per i bianconeri

Il calciomercato della Juventus ormai è entrato nel vivo e la dirigenza si sta muovendo per assecondare le richieste di Massimiliano Allegri.

Sono attesi rinforzi in tutti i reparti per quanto riguarda l’organico bianconero ma adesso la priorità sembra essere quella della ricerca di una nuova punta. Sono in aumento le possibilità che Dybala e Morata restino nell’organico di Allegri mentre per quanto riguarda Cristiano Ronaldo ci sarà ancora bisogno di tempo per capire quale sarà il suo futuro. Nel frattempo però sono davvero tante le piste che la dirigenza tiene vive per trovare un nuovo attaccante che possa garantire un buon numero di gol. Riepiloghiamo i rumors degli ultimi giorni.

