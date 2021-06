Calciomercato Juventus, il suo futuro si decide dopo gli Europei

Come sarà la Juventus del futuro? E’ questa la domanda che tanti tifosi si fanno pensando a quella che sarà la prossima stagione dei bianconeri.

La vera domanda che sussegue però alla prima è la seguente: ci sarà ancora Cristiano Ronaldo nella Juventus del futuro? La risposta al momento è impossibile da dare. Il portoghese è un grandissimo campione, non si discute, e a parlare per lui oltre alle prestazioni offerte i bianconero ci sono anche i numeri. Tanti gol segnati, il titolo di capocannoniere della serie A appena conquistato e la capacità di essere un esempio, un leader per i compagni. Ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e sopratutto ha un ingaggio che, di questi tempi, pesa tanto sulle casse societarie.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, i cinque nomi caldi tra i possibili rinforzi per Allegri