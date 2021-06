Calciomercato Juventus, le possibili contropartite per arrivare a Locatelli

Il calciomercato della Juventus è appena agli inizi e sono tanti i nomi che vengono accostati ai bianconeri, a caccia di rinforzi per la prossima stagione.

L’arrivo di Massimiliano Allegri è stato determinante per dare nuovi input di mercato alla dirigenza bianconera, che dovrà cercare le pedine adatte per il gioco del tecnico livornese. Che è tornato alla Juventus per riportare la squadra torinese in cima alla classifica di serie A e tra le big della Champions League. Per farlo però ha decisamente bisogno di innesti e uno dei reparti che potrebbe subire maggiori ritocchi è il centrocampo. Dove l’obiettivo numero uno si chiama Manuel Locatelli, stella del Sassuolo e protagonista con l’Italia agli Europei che stanno per iniziare.

