Calciomercato Juventus, rinnovi in agenda: la situazione

Nel prossimo calciomercato la Juventus non dovrà fare i conti solamente con acquisti e cessioni, ma anche con le questioni dei rinnovi contrattuali di alcuni elementi.

La rosa bianconera nel corso delle prossime settimane sarà ritoccata con l’arrivo di nuovi calciatori. Ma la Juventus deve anche blindare i suoi campioni, specie quelli che hanno il contratto che si avvia alla scadenza. Solo Buffon per ora ha annunciato la volontà di non rinnovare l’accordo con i bianconeri, altri aspettano un cenno da parte della società per mettere nero su bianco. Facciamo il punto della situazione.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, i cinque nomi caldi tra i possibili rinforzi per Allegri

LEGGI ANCHE —->Juventus, i bianconeri fanno sul serio: messi sul piatto 20 milioni di euro

Calciomercato Juventus, rinnovi in vista per Chiellini, Cuadrado e Dybala

La questione rinnovi partirà da Giorgio Chiellini, che salvo sorprese dovrebbe prolungare di un’altra stagione la sua carriera in bianconero. Nuovo accordo in arrivo – secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ieri – anche per il terzo portiere Pinsoglio e per il laterale destro Cuadrado, destinato a rimanere in bianconero fino al 2023. La questione più spinosa riguarda decisamente Dybala, anche se l’intenzione della società è quella di firmare un nuovo lungo accordo con l’argentino. Per Frabotta è in arrivo un prolungamento e un adeguamento, prima magari di essere ceduto in prestito altrove per fare esperienza. Più complicato il discorso Bernardeschi, arrivato all’ultimo anno di contratto: il suo accordo sarà rinnovato oppure no?