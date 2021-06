Ronaldo “bloccato” a Torino. Cosa succede a Parigi

Neymar sta facendo pressioni su Mbappe affinché il fuoriclasse francese resti al Psg. Il no al Real Madrid implicherebbe la permanenza di Ronaldo alla Juventus.

Cristiano Ronaldo e la Juventus potrebbero vivere il quarto anno insieme. Così come da contratto, del resto. Ne sno passati già tre da quando il presidente Andrea Agnelli prese l’elicottero e volò in Grecia. Il Re era in un isolotto a trascorrere le vacanze e, insieme a George Mendes, firmò il contratto che lo legò alla Vecchia Signora. Fu un giorno epico per il calcio italiano che segnò un’era. Adesso i rumors provenienti da Parigi potrebbero presto spegnersi.

Ronaldo, niente Psg?



Dal Psg non arrivano buoni segnali per Cristiano Ronaldo. Secondo As, infatti, Neymar starebbe facendo grosse pressioni su Mbappe affinché rinnovi con i francesi. Il no al Real Madrid di Ancelotti implicherebbe anche la permanenza di CR7 alla Juventus. Solo nel caso di una partenza dell’asso transalpino, infatti, il portoghese traslocherebbe all’ombra della Torre Eiffel. Anche Al-Khelaifi si era espresso a riguardo nei giorni scorsi. «Voglio essere chiaro: Mbappé resterà, non lo venderemo mai e non se ne andrà gratis (è in scadenza 2022, ndr). Il Barcellona fino all’ultimo ha provato a prendere Neymar ma lui è felice qui».