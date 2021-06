Sirigu, l’ultima idea della Juventus per dare concorrenza a Szczesny

Il portiere del Torino Sirigu è un’idea quale vice Szczesny. Lui però coltiva l’ambizione di giocare titolare e di andare al mondiale in Qatar.

Salvatore Sirigu ha un altro anno di contratto con il Torino, ma non è scontato che resti, ha richieste non soltanto in Italia. E deve prendere una decisione importante perché il prossimo sarà il campionato che avvicinerà gli azzurri ai Mondiali del 2022. Diciamo questo perché a Max Allegri piacerebbe affiancare a Szczesny un portiere esperto dello spessore del numero uno granata. A riportare l’indiscrezione è il portale alfredopedulla.com che, di pari, evidenzia come l’operazione sia di per sé complessa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, le possibili contropartite per arrivare a Locatelli

Sirigu, passato anche al PSG

Il vice Donnarumma agli Europei 2021 sarà Salvatore Sirigu. Roberto Mancini per questa competizione continentale ha deciso di affidarsi all’esperienza dell’estremo difensore sardo e già vicecampione d’Europa nel 2012. Nel ritiro di Coverciano avrà già spiegato i segreti e i meccanismi dello spogliatoio del Psg, dove ha militato, al suo più giovane collega. All’orizzonte, però, c’è l’interesse della Juventus. Sfumato il colpo relativo al portiere ex Milan, Cherubini cerca di dare concorrenza a Szczesny. Cairo è riluttante di solito a parlare di trasferimenti con la Vecchia Signora, ma chissà che la cosa non vada in porto stavolta proprio con Sirigu.