Calciomercato Juventus, smentita la trattativa: rimane a Torino

Calciomercato Juventus, smentite le voci di una trattativa: il calciatore non si muove. Rimane quindi a Torino. Almeno per il momento

Non si muove da Torino. Almeno per il momento. Perché le voci di una trattativa che lo vedevano lontano dalla Juventus vengono smentite. Immediatamente quasi. Perché un passaggio di Arthur al Psg – indiscrezione venuta fuori nelle ultime ore – al momento non trova nessuna conferma da parte dei diretti interessati. Il brasiliano, arrivato a Torino la scorsa estate – nell’ambito dell’operazione Pjanic – verrà valutato da Allegri. A meno che non arrivi davvero una proposta indecente.

Come detto, però, sembrava che il Psg fosse interessato alle prestazioni del calciatore. Ma così non è. Sono state tutte smentite infatti da Momblano durante la consueta diretta Twitch di Juventibus.

Calciomercato Juventus, Arthur non si muove

“Il Psg mi ha smentito ogni tipo d’interesse per Arthur. Non siamo interessati a quel giocatore come cartatteristiche. Pochettino vorrebbe giocare col doppio mediano, con due semi muscolari con Verratti un po’ più avanti. Non lo trattano nemmeno con la formula del prestito”. Tutte le porte chiuse quindi. In ambito Psg ovviamente. Ma sembra difficile che un altro club possa interessarsi ad Arthur dopo una stagione vissuta tra alti e bassi. Anzi, più i secondi a dire il vero.

Il centrocampista brasiliano rimane a Torino quindi. Con la possibilità di mettersi in mostra con Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, come sempre successo, valuterà durante la fase di preparazione le qualità del calciatore. Per poi decidere se puntarci oppure metterlo in maniera definitiva sul mercato.