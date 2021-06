Calciomercato Juventus, si libera a zero | Indiscrezione clamorosa

Calciomercato Juventus, si potrebbe anche liberare a parametro zero. Arriva proprio in questi minuti la clamorosa indiscrezione

La notizia ha del clamoroso. Anche se proprio notizia non è ma una indiscrezione. Così come lo stesso giornalista che l’ha lanciata, in diretta, sul canale Juventibus, ha chiaramente detto. Però, si sa bene, che da queste cose poi nascono le reali trattative. Bene, Momblano ha parlato di Cristiano Ronaldo, che ancora oggi non ha deciso il suo futuro.

“Da quello che mi è arrivato all’orecchio, nel liberarsi moralmente dalla Juve, Ronaldo ha detto che avrebbe ascoltato offerte in giro. Da zona Mendes mi dicono che hanno ottenuto dalla Juve che se Ronaldo trova il suo posto, la Juve se non ha accordi per scambio, lo deve liberare a zero. E’ un’indiscrezione, non una notizia”. Il portoghese quindi potrebbe lasciare il bianconero senza nessun indennizzo nei confronti della società. Per liberarsi dei 31 milioni di euro d’ingaggio, Agnelli sarebbe disposto a regalarlo.

