SuperLega, Ceferin attacca ancora ai microfoni Rai: Juve nel mirino

SuperLega, Ceferin attacca ancora ai microfoni della Rai: la Juve e Agnelli nel mirino del presidente della Uefa

Non accenna in nessun modo a placarsi la polemica. Soprattutto dopo lo stop, improvviso, da parte della Uefa, sulle possibili punizioni ai tre club che ancora sono parte integrante del progetto SuperLega. Ceferin attacca ancora. Questa volta dai microfoni della Rai, che lo ha intervistato a poche ore dall’inizio dell’Europeo. Ovviamente, la prima battuta, è stata sulla manifestazione continentale che tra poche ore inizierà in Italia. Poi il discorso è velocemente svicolato sulla SuperLega.

“Penso che la giustizia alcune volte sia lenta, ma alla fine arriva sempre” ha detto Ceferin appunto sullo stop di questi giorni. Facendo intendere, quindi, che la parola fine non è assolutamente detta. Poi, durante l’intervista, è arrivato un attacco ai tre club coinvolti più uno ad Agnelli.

