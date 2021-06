Calciomercato Juventus, futuro Morata: a breve l’annuncio

LEGGI ANCHE —->Juventus, i bianconeri fanno sul serio: messi sul piatto 20 milioni di euro

Così come ha riportato il giornalista Nicolò Schira su Twitter, la Juventus non ha dubbi: Alvaro Morata sarà un giocatore bianconero anche nella prossima stagione. La Juve infatti punterà sullo spagnolo anche nella prossima stagione ed è pronta a rinnovare il prestito oneroso fino a giugno 2022 versando nelle casse dell’Atletico Madrid altri 10 milioni di euro. L’annuncio potrebbe arrivare già prima del match Spagna-Svezia degli Europei.

Done deal and confirmed! Alvaro #Morata will stay at #Juventus for another year. Bianconeri have used the option to extend the loan until 2022 from #AtleticoMadrid. Official announce expected before Spain-Sweden game. No surprise here since last March 16! #transfers https://t.co/4hTJmiVFPe

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 10, 2021