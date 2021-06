Cuadrado, novità per il rinnovo. La Juventus farà così

La stagione di Cuadrado (2 gol e 10 assist in campionato) verrà premiata con il prolungamento di contratto fino al 2023. Ci sono passi in avanti.

Ci sono sensibili passi in avanti per Juan Cuadrado. Il colombiano della Juventus, impegnato in Copa America con la sua nazionale, sarà premiato dalla Vecchia Signora. A scriverlo è il Corriere dello Sport questa mattina che fa il punto della situazione riguardante il riccioluto esterno destro. Tutto è pronto per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Il matrimonio con la Signora si allungherà di un anno; l’orizzonte si sposta, quindi, al 2023. Logico che si arrivi al lieto fine, d’altra parte Juan è stato il migliore tra i bianconeri nella stagione da poco conclusa

LEGGI ANCHE >>> Galeone: «Come sarà la Juventus di Massimiliano Allegri»

Cuadrado, 2 gol e 10 assist

Cuadrado è stato una delle fonti del gioco juventino, là sulla destra, in più ruoli. Terzino o esterno d’attacco, capace di coprire la fascia e di rompere gli equilibri e fare la differenza con dribbling, accelerazioni e assist. Già, gli assist sono diventati la specialità della casa: 16 in tutto, 10 dei quali in A, un record. Impossibile, quindi, fare a meno di lui. E, di conseguenza, impossibile iniziare una nuova stagione con il contratto in scadenza.