Jesus, all-in della Juventus. A prescindere da Cristiano Ronaldo

Sinora dal quartier generale di Abu Dhabi sono arrivati segnali di attenzione alle proposte bianconere. Questo fermo restando che non ci siano i presupposti per un accordo a titolo temporaneo. Del resto il giocatore è disponibile a trasferirsi alla Juventus, consapevole di avere un’opportunità tecnica di prim’ordine. La Juventus, dunque, si prende volentieri il “rischio“ di ingaggiare un nuovo attaccante, anche se CR7 alla fine non trovasse una soluzione per lui tecnicamente ed economicamente all’altezza. Gabriel Jesus è classe 1997 e rappresenta il giusto investimento per il futuro. Può giostrare da prima punta, ma anche largo sulla fascia.