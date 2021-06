Calciomercato Juventus, affare con la Roma | Super scambio per Dzeko

Dzeko alla Juventus, calciomercato: lo scambio con la Roma è servito. Le ultime manovre dei bianconeri sul bomber

Calciomercato Juventus Dzeko Bonucci | La pista Dzeko non è tramontata per la Juventus: il bosniaco resta sempre un profilo opzionabile per la Vecchia Signora, alla perenne ricerca di un bomber al quale affidare le chiavi del proprio reparto, che in questa stagione ha vissuto alcuni passaggi a vuoto. Non solo Icardi, Vlahovic o Depay, dunque, ma anche il bosniaco rientra nella lista stilata da Massimiliano Allegri come rinforzo futuribile: asserzione avvalorata dall’indiscrezione rilanciata da calciomercato.it, secondo cui Roma e Juventus potrebbero decidere di intavolare un super scambio.

Calciomercato Juventus, Bonucci per Dzeko: l’ultima idea in gioco

Bonucci per Dzeko: questa l’ultima pazza idea di calciomercato. Sul difensore bianconero è forte da tempo l’interesse di Mourinho, che avrebbe avuto contatti ad personam con il diretto interessato, manifestandogli la propria voglia di puntare su di lui. L’arrivo di Max Allegri potrebbe spingerlo a cambiare aria: la destinazione Roma non gli dispiacerebbe affatto, e il suo approdo nella Capitale, con il contestuale trasferimento di Dzeko in bianconero, potrebbe fruttare anche 3 milioni di euro per la Vecchia Signora. Una traccia che va seguita, perché gravida di possibili conseguenze: l’asse Roma-Torino diventa sempre più caldo.