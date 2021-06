Calciomercato Juventus, pressing del Parma: pronto un biennale

Il calciomercato della Juventus in questo mese di giugno non sarà fatto solo da acquisti ma anche dalle cessioni e dagli addii per fine contratto.

Gigi Buffon sta per concludere la sua straordinaria carriera in bianconero. L’estremo difensore ha infatti deciso di non rinnovare il suo accordo con i bianconeri in scadenza il prossimo 30 giugno. Adesso è attesa la sua decisione. Appendere i guantoni al chiodo oppure no? Probabilmente no, perché le offerte non gli mancano di certo e Buffon ha dimostrato nell’ultima stagione di essere ancora un portiere valido e affidabile, nonostante la carta d’identità dica che ha 43 anni. Il portiere è pronto ad affrontare un’altra sfida.

Si è parlato per lui di un interessamento della Roma ma anche di grandissimi club come Real Madrid e Barcellona, che stanno cercando un secondo “di lusso” come sarebbe una delle leggende del calcio italiano degli ultimi 25 anni. Ora però c’è anche un’altra ipotesi decisamente romantica.

