Sono giorni molto importanti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus, con la dirigenza impegnata a trovare pedine in vista della prossima stagione.

L’arrivo di Massimiliano Allegri ha portato nuova linfa in casa bianconera. Dopo aver fallito l’assalto allo scudetto nella passata stagione, la società ha riportato a Torino il tecnico capace di conquistare ben 11 trofei. Serviranno però degli innesti in tutti i reparti, dalla difesa all’attacco. E servirà anche un nuovo portiere, un “secondo” di lusso considerato che avrebbe comunque l’opportunità di giocare tante partite in stagione. Un estremo difensore che prenderà il posto di Buffon, che non ha rinnovato il contratto con i bianconeri.

