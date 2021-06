Calciomercato Juventus, dalla Spagna: bianconeri in pole per il mediano

Continuano ad accumularsi le voci di calciomercato in casa Juventus, con la dirigenza che continua a dare la caccia ai prossimi acquisti.

Non ci sono dubbi sulla volontà della dirigenza di allestire una squadra forte e competitiva in tutti i reparti, da affidare alle sapienti mani di Massimiliano Allegri. L’obiettivo è quello di tornare a vincere lo scudetto già nella prossima stagione, oltre che ovviamente farsi largo in Europa. Serviranno nuovi volti specie a centrocampo, un reparto nel quale a quanto si dice c’è un obiettivo da raggiungere nella squadra campione della Liga, l’Atletico Madrid.

