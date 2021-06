Mourinho allontana Cristiano Ronaldo dalla Juventus

Mourinho ha invitato Cristiano Ronaldo, in modo scherzoso, ad andare via dalla Juventus. «Fa solo 35 gol annui, non più 50 a stagione».

Josè Mourinho è legato da un rapporto molto profondo a Cristiano Ronaldo. I due portoghesi hanno lavorato insieme al Real Madrid, dove però non sono riusciti ad alzare la Champions League in quelle stagioni. CR7 ne ha vinte 5 in carriera, di cui 4 al Bernabei. Lo Special One, invece, completò i trionfi con Porto e Inter. Imprese vere e proprie. Il tecnico della Roma non sta nella pelle e non vede l’ora di poter prendere possesso di Trigoria. In giallorosso arriva per lui una sfida emozionante in una piazza calda e affamata di calcio vero. In una recente intervista, però, ha scherzato a distanza con il “Re”.

LEGGI ANCHE >>> Mirante libera un posto per la Champions League. Juventus all’opera

Mourinho, messaggio a Cristiano Ronaldo