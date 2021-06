Calciomercato Juventus, intrigo Bernardeschi | Futuro nebuloso

Calciomercato Juventus, il futuro di Bernardeschi è un rebus: dopo l’Europeo si deciderà il da farsi. Tante strade percorribili

Calciomercato Juventus Bernardeschi | Dilemma Bernardeschi: come riportato da Gazzetta.it, il futuro dell’ex esterno della Fiorentina non è stato delineato ancora in modo definitivo. Reduce da una stagione tutt’altro che esaltante, l’azzurro non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro: dopo la fine degli Europei, il suo entourage si incontrerà con i dirigenti della Juventus per valutare il da farsi.

Al momento non c’è alcuna possibilità che la Vecchia Signora entri nell’ordine di idee di rinnovargli il contratto in scadenza nel 2022: alcuni club della Premier hanno bussato alla porta bianconera per il Berna, ma senza troppa convinzione. Da non trascurare, però, l’ipotesi Lazio: Sarri lo apprezza, e non è escluso che tare nelle prossime settimane non decida di affondare il colpo, anche perché la rosa biancoceleste deve essere puntellata nella batteria di esterni, per adeguarsi al meglio ai dettami tattici dell’ex allenatore proprio della Juventus. La situazione è in divenire: seguiranno aggiornamenti.