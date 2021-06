Calciomercato Juventus, svolta De Ligt | La decisione è presa

De Ligt-Juventus, calciomercato: la decisione del club bianconero sul possibile addio del forte centrale olandese

De Ligt Juventus Calciomercato | Le sirene dalla Spagna per De Ligt suonano minacciose. Come vi abbiamo riferito in più di un’occasione, il Barcellona continua a pensare al forte centrale olandese in forza alla Juventus, da tempo sul taccuino degli uomini mercato blaugrana, che si sarebbero aggiudicati l’ex capitano dell’Ajax se i bianconeri non avessero fatto irruzione nella trattativa. Come rivelato da tuttojuve.com, la Juventus vuole fare dell’assistito di Mino Raiola un punto di riferimento imprescindibile per il presente, ma anche e soprattutto per il futuro: con il ritorno di Allegri, le quotazioni relative ad una possibile permanenza di Bonucci e Chiellini sono in drastico aumento, mentre sembra acclarato l’addio di Demiral, che potrebbe essere sostituito da Milenkovic.

Calciomercato Juventus, nessun dubbio su De Ligt: resterà a Torino

Juventus De Ligt Calciomercato | Rispedite al mittente le avances del Barcellona per De Ligt, dunque: la sensazione è che solo al cospetto di un’offerta davvero irrinunciabile, dell’ordine di 120 milioni di euro, la Juve potrà anche solo entrare nell’ordine di idee di privarsi di uno dei centrali più forti del mondo in ottica futura. I catalani sono avvisati: il buon Matthijs è destinato a restare ancora a lungo in quel di Torino.