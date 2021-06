De Paul-Juventus, calciomercato Milan | Atletico beffato ad una condizione

Calciomercato Juventus, assalto a De Paul: aumenta l’asta per il centrocampista argentino dell’Udinese, che piace a Milan ed Atletico

Calciomercato Juventus De Paul | Il futuro di Rodrigo De Paul continua ad essere piuttosto incerto. Sebbene nelle ultime ore l’Atletico Madrid pare essersi fatto nuovamente sotto, mettendo sul piatto 30 milioni di euro, la partita per il classe ’94 nativo di Sarandì è ancora tutta da giocare. La mezzala dell’Udinese piace molto anche al Milan e alla Juventus, che potrebbero serrare i tempi nelle prossime ore: soprattutto i rossoneri, qualora dovesse consumarsi l’addio di Calhanoglu, che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza il prossimo anno, a dispetto degli sforzi fatti da Maldini per accontentarlo.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, blitz ed offerta | La risposta dell’Atalanta

Calciomercato Juventus, il Milan su De Paul grazie a…Calhanoglu

E proprio Calhanoglu potrebbe rappresentare l’ago della bilancia di quest’operazione. Come riportato da Gianluca di Marzio, infatti, l‘Atletico ha fatto recapitare un’offerta importante alla mezzala del Milan: triennale a 3 milioni di euro a stagione, più 3 milioni aggiuntivi al momento della firma. Chiaramente, laddove effettivamente si dovesse concludere quest’operazione, il Milan con i soldi risparmiati dall’ingaggio dell’ex Leverkusen, potrebbe dirottare a quel punto le sue attenzioni su De Paul, valutato dall’Udinese non meno di 40 milioni di euro.