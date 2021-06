Calciomercato Juventus, blitz ed offerta | La risposta dell’Atalanta

Calciomercato Juventus, offerta sul piatto per l’obiettivo dei bianconeri: la risposta dell’Atalanta non si fa attendere

Calciomercato Juventus Atalanta | La batteria di esterni ha funzionato ad intermittenza nella compagine di Andrea Pirlo. Se le prestazioni di Danilo e di Cuadrado sono state piuttosto confortanti, lo stesso non si può dire per quelle di Frabotta e di Alex Sandro, che hanno faticato più del dovuto a trovare continuità di rendimento. Ecco perché i vertici dirigenziali bianconeri stanno scandagliando il mercato, alla ricerca di un profilo stuzzicante sull’out mancino, anche se l’arrivo di Max Allegri, da sempre grande sostenitore del 4-3-3, può rappresentare un “ostacolo” all’acquisto di esterni di spinta.

Gosens-Juventus, calciomercato: il Leicester mette sul piatto 15 mln di euro

Un profilo accostato alla Juventus è sicuramente quello di Robin Gosens, sondato dalla Vecchia Signora già la scorsa estate. I dialoghi interlocutori tra la Juve e l’Atalanta hanno sancito ciò che per la Dea era già un dato di fatto: il tedesco non si muove da Bergamo, a meno che non arrivi un’offerta da almeno 35 milioni di euro. Del resto, la roboante stagione disputata dalla funambolica ala, capace di mettere a segno ben 12 goals e di fornire 8 assist in stagione, lo dimostra. Secondo quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport“, nelle ultime ore il Leicester ha fatto recapitare ai bergamaschi un’offerta da 20 milioni di euro, prontamente respinta dai nerazzurri, che ne chiedono 15 in più.