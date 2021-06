Calciomercato Juventus, salta l’erede di Ronaldo. La richiesta è clamorosa. E poi ci sono anche Chelsea e Barcellona

Le parole di Cristiano Ronaldo direttamente dal ritiro del Portogallo hanno messo apprensione ai tifosi della Juventus. CR7 non ha escluso una partenza, anzi, tutt’altro, ha fatto capire che probabilmente lascerà. Una notizia che gira da un po’ di tempo, soprattutto per l’enorme stipendio che Ronaldo percepisce, ma adesso è quasi ufficiale se si vogliono interpretare le sue parole.

Bene. In questo periodo sono usciti, inoltre, molti nomi di possibili eredi. Alcuni anche di ritorno. Non solo Moise Kean, adesso in vacanza dopo aver toppato l’amichevole contro San Marino e non convocato da Mancini, ma anche Coman, il francese campione del Mondo sia con la Francia che con il Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, la richiesta del Bayern è clamorosa

Dalla Germania, però, spengono qualunque tipo di trattativa. Perché il Bayern Monaco chiede 100 milioni di euro per il cartellino del francese, cercando di fare muro per non farlo partite. Inoltre sembrerebbe che la concorrenza non sia di quelle più semplici da superare. Perché sul calciatore ci sarebbero anche Chelsea e Barcellona. Non le ultime società arrivate.

Rimarrà un sogno Coman. A queste condizioni è impossibile pensare a qualcosa di diverso. La cifra è improponibile non solo per i bianconeri ma per chiunque. A dire il vero solamente il Chelsea potrebbe, in qualche modo, avvicinarsi alla richiesta. Ma non così vicino. Quindi Coman, quasi senza dubbio, dovrebbe rimanere in Germania. Nonostante abbia chiesto di essere ceduto.