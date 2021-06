Calciomercato Juventus, il Liverpool trova l’erede di Wijnaldum: bruciati i bianconeri

Calciomercato Juventus, il Liverpool brucia anche i bianconeri aprendo la trattativa per l’erede di Wijnaldum Il Liverpool, alla ricerca di quel centrocampista per sostituire Wijnaldum, passato al Psg la scorsa settimana, ha bruciato la concorrenza dei bianconeri e non solo. Sì, perché i Reds, come riportano delle fonti inglesi, avrebbero iniziato la trattativa per quell’elemento che interessava non solo a Massimiliano Allegri, ma anche a Bayern Monaco e Manchester City. Soprattutto i tedeschi, ad un certo punto, sembravano ad un passo dal chiudere la trattativa. Ma così, evidentemente, non sarà. Perché su Florian Neuhaus, centrocampista del Monchengladbach e della nazionale tedesca, si sarebbe fiondato con prepotenza la formazione allenata da Klopp, che sarebbe anche disposta a pagare la clausola rescissoria di 40 milioni di euro che c’è per il giocatore. L’operazione sarebbe in quella fase avanzata che si potrebbe portare a termine da un momento all’altro. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Annuncio in diretta Calciomercato Juventus, sfuma Neuhaus

Il 24enne quindi sarebbe davvero vicino a trasferirsi in Premier League, per continuare la sua carriera. E la Juventus, di conseguenza, dovrà cercare di chiudere al più presto per Locatelli (vero obiettivo di Allegri) per cercare di non far inserire il Manchester City. Sul giocatore azzurro c’era anche il Psg, ma con l’acquisto dell’olandese Leonardo ha messo a posto il centrocampo.

Rimane la squadra di Guardiola che fiuta il colpo dell’ultimo minuto. La Juventus così non può più temporeggiare e deve fare in fretta. Anche se, male che andasse, ci sarebbe anche l’opzione Pjanic che rimane viva. L’ex bianconero, nell’ultima stagione al Barcellona, con Koeman si è trovato tutt’altro che bene. Allegri lo stima e lo rivorrebbe. Ma rimane, anche questa, una trattativa non facile da portare a termine.