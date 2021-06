Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Annuncio in diretta

Futuro Ronaldo, calciomercato Juventus: la rivelazione sul possibile addio di Cr7 in diretta spiazza tutti

Calciomercato Juventus Ronaldo | Il futuro di Cristiano Ronaldo è appeso ad un filo. “Farò la scelta migliore, qualunque essa sia“, ha tuonato il portoghese dal ritiro della propria nazionale, gettando una luce oscura su un addio che a questo punto sembra essere sempre più probabile. “Liberarsi” del cinque volte pallone d’oro implicherebbe risparmiare quasi 31 milioni di euro netti annui: valutazione che riferiti ad un campione sì, ma di 36 anni, la Juventus non può non fare. Chiaramente lo scenario relativo all’ex Real Madrid andrà sciolto a stretta giro di posta, influenzando in maniera pervasiva tutte le future strategie di Cherubini.

Ronaldo-Juventus, calciomercato: la rivelazione di Idris

Calciomercato Juventus Ronaldo | Questo è stato il tema dell’intervento dell’opinionista Idris, che ha espresso il suo parere, intervistato dal nostro direttore Matteo Fantozzi in diretta Twitch su Santelli Tv. Ecco le sue parole: ” Ho la sensazione che andrà via, dagli indizi che sono emersi e dai contatti che ho in Piemonte: andrà via permettendo ai bianconeri di sistemare il bilancio. C’è un allenatore che ritorna che diventa un manager alla Ferguson: il mercato sarà molto controllato.”