Dzeko, c’è concorrenza per la Juve. Ecco dove può finire il bosniaco

Edin Dzeko è cercato anche dal Milan di Maldini. E’ visto da Pioli come l’uomo giusto da poter alternare a Zlatan Ibrahimovic in attacco.

Edin Dzeko potrebbe lasciare la Roma in questa sessione estiva di mercato. L’attaccante bosniaco è finito nel mirino della Juventus, ma stando alle ultime indiscrezioni di Sky Sport anche il Milan sarebbe molto interessato a lui. I rossoneri infatti considerano Edin l’alternativa ad Olivier Giroud, attaccante al che il Milan sta cercando di prendere a parametro zero. Nel caso in cui dovesse sfumare la possibilità Giroud, allora Dzeko sarebbe la prima alternativa per Pioli. Cherubini segue da vicino la vicenda

