Calciomercato Juventus, apertura per Pjanic | Via libera del Barcellona

Pjanic, ritorno alla Juventus: Calciomercato, apertura del Barcellona nelle ultime ore. L’indizio dalla Spagna

Pjanic Calciomercato Juventus | Calde ore sul fronte Pjanic. Il bosniaco, infatti, sarebbe nuovamente finito nel mirino della Juventus, alla ricerca di un tassello importante con il quale rimpolpare un centrocampo che ha agito a corrente alternata quest’anno. Il classe ’90 non è considerato un incedibile da Koeman, e a fronte di un’offerta vantaggiosa potrebbe lasciare quella stessa Catalogna in cui è approdato poco meno di un anno fa, nell’ambito dello scambio con Arthur. Il contratto del regista ex Roma scadrà nel 2024, ragion per cui l’ipotesi di un prestito biennale, che fino a poco tempo fa sembrava uno scenario alquanto utopistico, nelle ultime ore è tornato prepotentemente in auge.

Pjanic alla Juventus, calciomercato: sì al prestito biennale, le ultime

Come riportato dal quotidiano catalano “Sport“, infatti, la posizione del Barcellona sull’eventuale prestito di Pjanic si sarebbe drasticamente ammorbidita: fino a poco tempo fa i blaugrana valutavano il mediano non meno di 60 milioni di euro, e sembravano disposti a cederlo solo a fronte di un trasferimento a titolo definitivo. Nelle ultime ore, la svolta: Pjanic starebbe facendo delle pressioni per ritornare alla Juventus, con Massimiliano Allegri che spinge per riavere il bosniaco: un gioco di incastri tutto da scrivere, con la pista Locatelli sempre caldo. Il mercato bianconero entra nel vivo: si attendono buone nuove.