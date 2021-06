Calciomercato Juventus, Rabiot boom | Pronto il blitz da 30 milioni di euro

Calciomercato Juventus, rivelazione Rabiot: assalto da 30 milioni di euro. Clamorosa indiscrezione dell’ultim’ora

Calciomercato Juventus Rabiot | Tutti pazzi per il “cavallo pazzo Rabiot“. La sfavillante prestazione fornita all’esordio contro la Germania, unitamente ad un finale di stagione in crescendo con la maglia della Juventus, hanno rivalutato le qualità dell’ex centrocampista del Paris Saint Germain. Il classe ’95, però, non è considerato incedibile dalla “Vecchia Signora”, e a fronte di un’offerta da almeno 30 milioni di euro, potrebbe partire, anche perché il suo contratto scadrà tra due anni, e i 7 milioni di euro che la mezzala percepisce in quel di Torino, rappresentano un fardello da tenere in considerazione per le casse bianconere.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, assalto Atletico Madrid | Scambio in vista

Rabiot-Real Madrid, calciomercato Juventus | Ancelotti fiuta l’affare

Come riportato da todofichajes.net, il Real Madrid starebbe seriamente prendendo in considerazione l’idea di fare un’offerta alla Juventus, su indicazione di Carlo Ancelotti, che conosce piuttosto bene il francese, avendolo visto all’opera nel campionato italiano. Dal momento che le Merengues sembrano essere sempre più lontani dai vari Pogba e Camavinga, per i costi spropositati delle operazioni, quello del centrocampista della Juve è un profilo che potrebbe ingolosire anche in termini di benefit-coast. Con i soldi ricavati dall’eventuale cessione di Rabiot, Cherubini si fionderebbe a capofitto su Manuel Locatelli, il vero grande obiettivo del calciomercato estivo della compagine piemontese.